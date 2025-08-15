大学生時代、一人暮らしをしていた星田さん。ある夜、アルバイトを終えて帰宅したところ、何者かに部屋に侵入された形跡を発見します…。警察官から、犯人はすでに捕まったと聞かされた星田さん。しかも、犯人は身近な人物だと聞かされ…。星田さんが犯罪に巻き込まれたできごとを通し、自衛の大切さについて描かれています。星田つまみ(@hoshi.da)さんの体験談、『鍵の開いたドアと置き手紙』をダイジェスト版でごらんください。