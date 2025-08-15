羅臼岳登山口に向かう捜索隊＝15日午前4時43分、北海道斜里町北海道警などは15日、知床の羅臼岳（1660メートル）で登山中にヒグマに襲われ行方不明になった男性の捜索に入り、襲われた現場の登山道から南西方向に数十メートル離れたやぶの中で、男性のものとみられる財布や血痕のついたシャツを発見した。その後、周辺でヒグマ3頭に遭遇し、駆除。1頭は親グマ、2頭は子グマだった。男性を襲った個体かどうかは不明。道警による
