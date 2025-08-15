ÆàÎÉ¸©µÈÌîÄ®¤Ë¤¢¤ë¹©¾ì¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¡¢¸½ºß¡¢¾Ã²Ð³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£15Æü¸á¸å1»þÁ°¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é¡Ö¹õ±ì¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ÇúÈ¯²»¤¬¤·¤¿¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É18Âæ¤¬¶î¤±¤Ä¤±¡¢¸½ºß¡¢¾Ã²Ð³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌÚºà¤ò°·¤¦¹©¾ì¤Ç¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¥±¥¬¿Í¤äÆ¨¤²ÃÙ¤ì¤Î¾ðÊó¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£