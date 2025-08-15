¼«Ì±ÅÞµì°ÂÇÜÇÉ¤ÎÀ¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡°ãÈ¿»ö·ï¤ò½ä¤ê¡¢Æ±ÇÉ¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿£±£¹£µ£²Ëü±ß¤òÀ¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤Ëµ­ºÜ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤Ï£±£µÆü¡¢ÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì¡¦¸µÅÞÀ¯Ä´²ñÄ¹¡Ê£¶£±¡Ë¤ÎÀ¯ºöÈë½ñ¡Ê£´£¶¡Ë¤òÆ±Ë¡°ãÈ¿¤ÇÅìµþ´ÊºÛ¤ËÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤·¤¿¡£ÆÃÁÜÉô¤ÏÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢À¯ºöÈë½ñ¤òÉÔµ¯ÁÊ¡Êµ¯ÁÊÍ±Í½¡Ë¤È¤·¤¿¤¬¡¢¸¡»¡¿³ºº²ñ¤Î¡Öµ¯ÁÊÁêÅö¡×µÄ·è¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢È½ÃÇ¤ò°ìÅ¾¤µ¤»¤¿¡£°ìÏ¢¤Î»ö·ï¤Ç¸¡¿³¤ÎµÄ·è¤ò¼õ¤±¤Æ·º»öÀÕÇ¤¤òÄÉµÚ¤¹¤ë