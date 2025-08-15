韓国で１４日、４０代のある俳優が「家庭内暴力事件を起こした」と報じられ、その“ある俳優”が映画「犯罪都市」シリーズや、ドラマ「賢い医師生活」シリーズなどに出演しているイ・ジフン（４６）ではないかとささやかれる中、同日に所属事務所のＹ．ＯＮＥエンターテインメントが、イ・ジフンであることを認めたと、現地メディアの日刊スポーツなどが報じた。同社は「夫婦喧嘩中、（イ・ジフンの）配偶者が通報して警察が出