93年に亡くなったアナウンサー逸見政孝さんの長男でタレント逸見太郎（52）が14日深夜放送のテレビ東京系「じっくり聞いタロウ〜スター近況マル秘報告〜」（木曜深夜0時）に出演。在りし日の家族のだんらんについて話す場面があった。イギリスの高校で留学をしていた太朗は「留学中に、父はフリーになっていたんですよ」とし、名倉潤（56）は「フリーですごい売れてたからね」、品川庄司の庄司智春（49）は「どの局つけても出てま