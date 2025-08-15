住む家はライフスタイルやお金など、さまざまなことと関連してきますよね。子どもが大きくなったら家族の状況も変わるので、今のままの家に住み続けるのか違う場所に引っ越すかと悩むママも少なくないのではないでしょうか。そんななかママスタコミュニティに寄せられたのは「一生賃貸の人いますか？」というタイトルの投稿です。『老後のことを考えるようになって不安になってきたんだけど、一生賃貸でも大丈夫なんだろうか？』投