（株）N企画（前橋市）は7月29日、前橋地裁より特別清算開始決定を受けた。負債総額は46億7871万円（2023年8月期決算時点）。1982年に「パティジョーク」の屋号で創業し、1990年代に服飾雑貨店「ハンプティーダンプティー」をスタート。その後、ロードサイド型の出店を続け、1997年9月に法人化。関連会社も複数設立し、当社を中核とするグループを形成するほか、フランチャイズによる店舗展開にも注力して40店舗以上に拡大