中日・中田翔内野手（36）が15日、名古屋市内で会見を行い、今季限りでの現役引退を表明した。日本ハム、巨人、そして中日と18年で3球団を渡り歩いたスラッガー。約2年半在籍した巨人時代について語った。仲間たちのサプライズ登場で、最後は笑顔で会見を終えた中田。改めて「2カ月前くらい」に決断したという引退について「はっきり言って悔しいですし、こういう形で終わってしまって…という。でも何かッキリしたというか、