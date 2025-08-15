終戦の日の１５日、参院選で躍進した参政党は神谷宗幣代表、安藤裕幹事長、梅村みずほ参院国対委員長、塩入清香（さや）参院議員ら国会議員や地方議員が集団で靖国神社を参拝した。参拝後、報道陣の取材に応じた神谷氏は「戦後８０年の節目の年であります。二度と戦争を起こさないためにみんなで平和を祈念してきた」と話した。集団で参拝した理由について「８０年の節目で、参院選で大きな期待を皆さんからいただいた。国会