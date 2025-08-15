¿·È¯ÅÄ»Ô¤ÈÂÛÆâ»Ô¤Ë¡ÚÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¡Û¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢15Æü(¶â)¸á¸å1»þ55Ê¬¡¢±«¤¬¼å¤Þ¤ê¡¢Â¿È¯Åª¤ÊÅÚº½ºÒ³²¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¿·³ã¸©Æâ¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÚÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¡Û¤Ï¤¹¤Ù¤Æ²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ °ìÊý¡¢ÆüÃæ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ï½ê¡¹¤Ç·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¡ÚÂç±«·ÙÊó¡Û¤¬¿·È¯ÅÄ»Ô¡¦ÂÛÆâ»Ô¡¦¸ÞÀô»Ô¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 15Æü(¶â)Í¼Êý¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤Ë·Ù²ü¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£