中日の中田翔内野手（３６）が１５日、バンテリンドームで会見し、今シーズン限りでの現役引退を表明した。引退は「２カ月ほど前に決めた」とし、決断の理由については「日々野球をやっている中で、満足いくスイングができない、思い通りに体が動かないと感じてきた中で、これ以上チームに迷惑を掛けられないというのがあったので、そういう決断を下しました」と話した中田。１８年間のプロ野球生活を振り返り「日本ハムから始