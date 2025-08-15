寺西拓人（timelesz）が人気芸人とタッグを組み、女性ゲストを“ハンサムにもてなす”新感覚トークバラエティー「トーク★ハンサム」開幕！日本テレビにて本日8月15日（金）24:30〜24:59放送。この番組は、女性ゲストをハンサムなトーク力でどの番組よりも深掘るトーク番組。女性ゲストが密かに抱える悩みや本音に、顔もトークもハンサムな新世代芸能人が真摯に寄り添いながら耳を傾ける。女性ゲストのこれまで語られることのなか