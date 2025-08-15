声優の豊崎愛生が１５日、公式ＨＰで配偶者がくも膜下血腫で死去したことを受け「一部の活動を制限させていただいております」と報告した。公式ＨＰによると、「先月、豊崎愛生の配偶者がくも膜下出血により緊急搬送され、入院策の病院で逝去いたしました」とあり「この事態を受け、豊崎愛生本人とも協議の上、一部の活動を制限させていただいております。日頃より応援していただいている皆様、関係各所の皆様にご心配とご迷惑