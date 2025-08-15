16日(19:00〜)に放送されるフジテレビ系バラエティ番組『新しいカギ』では、過去最多の約4,300人が参加する「超!学校かくれんぼ」を開催。新しい学校のリーダーズが参戦する。(後列左から)菊田竜大、秋山寛貴、岡部大、長田庄平、松尾駿、せいや、粗品、あの(前列左から)新しい学校のリーダーズのSUZUKA、RIN、MIZYU、KANON今回の舞台は、日本有数の規模を誇る栃木県宇都宮市の作新学院。東京ドーム約4個分の広大な敷地に、幼稚