中国で8月15日からモバイル電源リチウム電池3C認証の新規定が正式に実施されました。規定によると、3C認証を取得していないすべてのモバイルバッテリー、リチウムイオン電池および関連製品は、生産、輸入、販売してはならないことになります。深セン華強北賽格通信市場は深セン最大のデジタル製品売り場の一つです。1階のほとんどの店でモバイルバッテリーが販売されており、価格を問い合わせて購入する消費者も少なくありません。