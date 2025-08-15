◇ボクシングWBO女子世界スーパーフライ級タイトルマッチ10回戦王者・晝田瑞希《10回戦》同級8位ナオミ・カルデナス（2025年8月15日米カリフォルニア州サンタ・イネスチュマッシュ・カジノ・リゾート）WBO女子世界スーパーフライ級タイトルマッチの前日計量が14日（日本時間15日）、米カリフォルニア州チュマッシュ・カジノ・リゾートで行われ、王者・晝田瑞希（28＝三迫、8戦全勝2KO）は114・8ポンド（約52・07キロ）で