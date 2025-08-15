°åÎÅ¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÀìÌç°å±¡¥Ç¥£¥ª¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ï2025Ç¯8·î15Æü(¶â)¤«¤éAGA(ÃËÀ­·¿Ã¦ÌÓ¾É)¼£ÎÅ¤Î¿ÇÎÅ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¥Ç¥£¥ª¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡ÖAGA(ÃËÀ­·¿Ã¦ÌÓ¾É)¼£ÎÅ¤Î¿ÇÎÅ¡×  Åý³ç±¡Ä¹¡§ Æ£°æ ¿òÇî¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¿ô¡§ 20±¡(2025Ç¯8·î»þÅÀ)½êºßÃÏ(ËÜ±¡)¡§ ¥Ç¥£¥ª¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ÃÓÂÞ±¡¢©170-0013ÅìµþÅÔË­Åç¶èÅìÃÓÂÞ1ÃúÌÜ30-6 ¥»¥¤¥³¡¼¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥Ó¥ëXII 8F¿ÇÎÅ»þ´Ö¡§ 10:00¡Á20:00µÙ¿ÇÆü¡§ ÉÔÄêµÙ°åÎÅ¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÀìÌç°å