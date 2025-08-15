夏の甲子園大会第１０日の１５日、第２試合の聖隷クリストファー（静岡）のアルプス席では、コンクール出場のため１回戦は甲子園に来られなかった吹奏楽部の約４０人が、迫力のある演奏でナインの背中を押した。９日に行われた明秀日立（茨城）戦は、浜松市で開催された全日本吹奏楽コンクールの県大会出場と日程が重なった。部員らは選手たちの勝利を信じ、コンクール会場に向かうバスの中でテレビ中継を観戦。２回戦進出が決