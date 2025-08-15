がんの「再々再発」を公表し、治療中の女優・古村比呂が１４日が自身のブログを更新。帯状疱疹を発症しているが、新たな異常が見つかったことを明かした。１３日のブログで、古村は皮膚科で帯状疱疹の検査をして「陽性」と診断されたことを報告。「夏バテ気味の中抗がん剤治療をしてさらに免疫がダウンしたのか原因かと」と推測し、「私の発疹は首と右側の頭皮に出来て頭はとにかく痛い」などと症状を説明していた。１４