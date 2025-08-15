茶道裏千家の前の家元である千玄室さんが１４日未明に亡くなった。１０２歳。各局のテレビニュースでもこの訃報が取り上げられたが、ＮＨＫアナウンサーが「ちゃどう」と読んでいることが、一部ネットでは話題となった。ＮＨＫの「ニュース７」では、副島萌生アナが「ちゃどう裏千家、前の家元で茶の湯文化の発展に尽力し、文化勲章を受章した千玄室さんが呼吸不全のため亡くなりました。１０２歳でした」と読み上げた。同じく