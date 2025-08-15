≠ME『君を見かけた』MVサムネイル（C）YOANI/KING RECORDS 指原莉乃がプロデュースを手がけるアイドルグループの＝LOVE、≠ME、≒JOYそれぞれ3グループが2025年夏のスペシャルソングを8月に順次配信リリースすることが先日発表され、先んじて8月10日に＝LOVEの新曲 『内緒バナシ』のミュージックビデオが公開されていた。続く第二弾として、14日22時に≠MEの新曲『君を見かけた』のミュージックビデオが公開された