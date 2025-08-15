15日14時現在の日経平均株価は前日比610.03円（1.43％）高の4万3259.29円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は802、値下がりは750、変わらずは66。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を174.23円押し上げている。次いでファストリ が142.62円、ソニーＧ が27.52円、東エレク が23.80円、レーザーテク が16.68円と続く。 マイナス寄与度は13.73円の押し下げで電通グループ が