»¥ËÚ¤Ç¤Ï¡¢»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤¬Àï»þÃæ¤Î¾¤½¸Îá¾õ¡ÖÀÖ»æ¡×¤òÇÛ¤ê¡¢È¿Àï¤ÈÊ¿ÏÂ¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£JR»¥ËÚ±ØÁ°¤Ç¤Ï¡¢»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤ª¤è¤½60¿Í¤¬³¹Æ¬¤ËÎ©¤Á¡¢¾¤½¸Îá¾õ¤òÌÏ¤·¤¿¡ÖÀÖ»æ¡×¤òÇÛ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¿Í¡Ö¤³¤ì¤¬ÀÎ¡¢ÆÏ¤¤¤¿¤é¡ÊÀïÁè¤Ø¡Ë¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÊ¿ÏÂ¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤­¤ç¤¦¤Ï¡¢Ä¹ºê¤ÇÈïÇú¤·¤¿½÷À­¤â»²²Ã¤·¡¢³ËÊ¼´ï¤ÎÇÑÀä¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹ºê¤ÇÈïÇú¤·¤¿µÜËÜ¿ÜÈþ»Ò¤µ¤ó¡Ê87¡Ë¡Ö²¿Ç¯¤âÊ¿ÏÂ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Ë´¤¯