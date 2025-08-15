歌手のマライア・キャリーが、大ヒット曲「恋人たちのクリスマス」のミュージックビデオを凍えながら撮影していたことを明かした。今ではクリスマスの定番曲となっている1994年発売の同曲の撮影について、アルーア誌で振り返ったマライアは、決して簡単なものではなかったと語っている。 【写真】マライア・キャリーが動画を投稿当時の衣装にそっくり？ サンタの衣装での撮影時について、マライア