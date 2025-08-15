俳優の鈴鹿央士（２５）が１５日、都内で声優を務めたアニメ映画「ＣｈａＯ」の初日舞台あいさつに登壇した。作中のオススメシーンを聞かれると、鈴鹿は「（山田杏奈が演じた）チャオと（自身が演じる）ステファンがデートしていて、飛行艇から音楽が流れてくるんですけど、あれは自分で歌っている」と歌唱シーンを挙げた。「歌うことを避けてきた人生でして、母親から『歌うな』と言われて育ってきた」とまさかの裏話を明かし