【モデルプレス＝2025/08/15】Number_i（ナンバーアイ）の平野紫耀、岸優太、神宮寺勇太が、8月14日放送のニッポン放送「Number_iのオールナイトニッポン」（深夜1時〜）に生出演。次々とX（旧Twitter）へのトレンド入りを果たした。【写真】Number_i、ラジオ生放送に出演した最新の姿◆平野紫耀、クイズでまさかの言い間違いに反響平野が「結構僕、不眠症なんで、この時間全然平気」と口にしたり、岸も「この時間に意外と掃除する