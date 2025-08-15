広島に原爆が投下されてから80年。静岡にも模擬原爆という訓練用の爆弾が投下されていました。今、その記憶をつなぐため多くの人が活動しています。■模擬原爆「パンプキン」とは広島と長崎に原子爆弾を投下する前、緻密な訓練を行っていたアメリカ。訓練に使われたのは核物質の代わりに、火薬が詰められた模擬原爆。長崎に投下された原子爆弾「ファットマン」と同じ形をしていました。長さ3.5メートル重さ約4.5トンの巨大な