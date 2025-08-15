【モデルプレス＝2025/08/15】Prime Videoによる婚活リアリティ番組「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン2にて2代目バチェロレッテを務めた起業家の尾崎美紀（※「崎」は正式には「たつさき」）が15日、自身のInstagramを更新。恋人とのハワイ旅行での様子を公開し、反響が寄せられている。【写真】2代目バチェロレッテ、大胆胸元開きトップスで恋人と密着◆尾崎美紀、恋人とのハワイバカンス写真公開尾崎は「Summer vacay in Haw