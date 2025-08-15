吉本新喜劇座長のすっちー（53）、川畑泰史（58）がこのほど、大阪市内で「YOSHIMOTO SHINKIGEKI〜字幕付！世界に飛び出せ！バタやんすち子の大冒険〜」（9月18日、SkyシアターMBS）の取材会に出席した。大阪にぎわい創出事業「OSAKA COMEDY FESTIVAl2025」（9月15〜21日）の1つとして、大阪を代表するコメディーの新喜劇も出演。字幕付きで翻訳は日英仏中の4カ国語を操る曽麻綾が担当する。島田珠代のギャグ「パンティーテッ