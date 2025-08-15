中日・中田翔内野手が１５日、バンテリンドームで記者会見を開き、今季限りでの現役引退を表明した。１８年目の今季は５月中旬に腰痛で離脱。８月７日に１軍に復帰したものの、１２日に再び出場選手登録を抹消された。大阪桐蔭１年の夏から注目を浴び、プロ通算１７８３試合で打率２割４分８厘、１５７９安打、３０９本塁打、１０８７打点。３度の打点王と５度のベストナインに輝いたスラッガーは、悩まされてきた腰の痛みが限界