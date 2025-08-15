¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÌÅÍ¾½¤¬14Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£ÂÎÄ´¤¬Í¥¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢ËÌÅÍ¤Ï¡Ö²ÆÉ÷¼Ù¤¬¤·¤Ä¤³¤¤¤Í¡Á¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¥«¥Ã¥È¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÎÈéÇí¤­¤ê¤ó¤´¤¬Çä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤éÂÎÄ´¤¬°­¤¤»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÂÓ¾õá×¿¾¤Ë²ÆÉ÷¼Ù¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ñ¥ó¥Á¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡Ö¿©Íß¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Þ¤À²¿¤È¤«´èÄ¥¤ì¤Æ¤ë¤±¤É¡£¡£¡£¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤Á¤ç¤¤¤È¡¢¤½¤í¤½¤í¤ä¤Ð¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¡×¤È¸½