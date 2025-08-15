一般的に「安定している」と言われる国家公務員の給与ですが、その金額がどうやって決まっているのか、あなたは知っていますか？ 実は、民間企業の給与とも深く結びついた、意外な仕組みがあるのです。 本記事では、国家公務員の給与がどのように決まっているかについて解説します。 国家公務員の給与はなぜ4年連続で引き上げられたのか？ 最新データで解説 人事院によれば、国家公務員の給与は2024年、月例給