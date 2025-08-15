「紙の健康保険証が7月末で有効期限切れ」……この言葉だけを聞くと、期限を過ぎたら病院に行けないように思えますが、そんなことはありません。カード型の健康保険証や、マイナンバーカードを持っていない人への救済策も用意されています。 本記事では、制度変更の正しい理解と、安心して医療を受けるための準備について解説します。 紙の健康保険証はいつまで使える？ スケジュールと対象