¡þÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼BMWÁª¼ê¸¢Âè1Æü¡Ê2025Ç¯8·î14ÆüÊÆ¥á¥ê¡¼¥é¥ó¥É½£¥±¡¼¥Ö¥º¥Ð¥ì¡¼GC¡á7601¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼70¡Ë¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÂè2Àï¤ÎÂè1¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢ÆüË×¥µ¥¹¥Ú¥ó¥Ç¥Ã¥É¤Ç°ìÉôÁª¼ê¤¬¶¥µ»¤ò½ªÎ»¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾¾»³±Ñ¼ù¡Ê33¡áLEXUS¡Ë¤Ï1¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î1¥¢¥ó¥À¡¼69¤Ç²ó¤ê¡¢¼ó°Ì¤È7ÂÇº¹¤Î»ÃÄê12°Ì¤ÇÈ¯¿Ê¤·¤¿¡£62¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Þ¥Ã¥­¥ó¥¿¥¤¥¢¡Ê29¡á±Ñ¹ñ¡Ë¤¬8¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç»ÃÄê¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£