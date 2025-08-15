中国変面芸術センターは8〜11日、変面の故郷の四川省成都市で初の変面研修ツアーを開催した。同センターのプログラム生や家族、愛好家ら10人が参加し、本場の川劇や変面を体験。四川テレビや新華社通信から取材を受けるなど、現地でも大きな注目を集めた。研修ツアーの目的について、代表の王文強氏は「日本で変面師として活動する上で、本場の歴史や現状を把握することは不可欠」と話し、参加者に「本物の体験」を促した。現地で