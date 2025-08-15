中日・中田翔内野手（36）が15日、名古屋市内で会見を行い、今季限りでの現役引退を表明した。18年間でここまで通算309本塁打。自身にとって本塁打は「特別なもの」と語った。濃紺のスーツ、ブルーのネクタイを着用して会見に臨んだ中田は、「2カ月くらい前」に引退を決断。悔いはないか問われ「悔い…一つ挙げるとすれば、中日ドラゴンズに全く貢献できなかったこと。ファンに申し訳ないと思っています」と真っすぐ前を見据え