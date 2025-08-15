Î¹¹ÔÀþ À¸Ì¿Àþ¤«¤é·îµÖÊýÌÌ¤ËÎ®¤ì¤ëÀþ¤ò¡ÖÎ¹¹ÔÀþ¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀþ¤Ï¡¢À¸Ì¿Àþ¤ÎÈ¾Ê¬¤è¤ê²¼¤Î¤Û¤¦¤«¤é½Ð¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ Î¹¹ÔÀþ¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ï¡¢¤Þ¤á¤ËÎ¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçµÈ¤Ç¡¢Î¹Àè¤Ç±Ñµ¤¤òÍÜ¤¤¡¢¼«Ê¬¤ËÎÉ¤¤»É·ã¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤½¤ì¤¬¥×¥é¥¹¤ËºîÍÑ¤·¡¢¿ÍÀ¸¤Î¹¥µ¡¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²È¤Ë¤¤¤ë¤è¤ê¤Ê¤ë¤Ù¤¯³°½Ð¤ò¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ì½ê¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¥Ç¥¹¥¯¥ï&#12