¹Û¹©¶ÈÀ¸»º¡Ê³ÎÊóÃÍ¡Ë¡Ê6·î¡Ë13:30 ·ë²Ì2.1% Í½ÁÛ1.7%Á°²ó1.7%¡ÊÁ°·îÈæ) ·ë²Ì4.4% Í½ÁÛ4.0%Á°²ó4.0%¡ÊÁ°Ç¯Èæ) ·ë²Ì-1.8% Í½ÁÛN/AÁ°²ó2.0%¡ÊÀßÈ÷²ÔÆ¯Î¨¡¦Á°·îÈæ)