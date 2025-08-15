º£Ç¯¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥·¥å¡¼¥º¤È¤·¤Æ¡¢¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ABC-MART¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¥«¥é¡¼¤Î¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¤ò½¸¤á¤¿¡¢¡Ø¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ù¤¬³«ºÅÃæ¡£¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê·¤»¤¤ì¤Î¿´ÇÛ¤ò·Ú¸º¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢·Ú¤¯¤Æ¥½¥Õ¥È¤ÊÍú¤­¿´ÃÏ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¥·¥å¡¼¥º¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£½©¤ÎÂ­¸µ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¥«¥é¡¼¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Ç·è¤Þ¤ê¡ªABC-MART¤Î¡Ø¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡¢