ニッポン放送『高田文夫のラジオビバリー昼ズ』（毎週月曜〜金曜11時30分）では、8月25〜29日の5日間、エンタメ界のトップランナーが連日登場。「ビバリーEXPO」“と題し、日替わりで個性豊かなゲストを迎えて届ける。【写真】高田文夫が喜寿に！「ビバリーEXPO」期間中にプレゼントされる「高田センセイ喜寿記念」ニュータッチ凄麺初日の8月25日には、俳優・高橋克実が登場。NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』で