米ロ首脳会談が日本時間の16日、アメリカのアラスカ州で行われます。ウクライナでの停戦実現に向けた道は開けるのでしょうか。現地から報告です。【映像】米ロ首脳会談16日に控え ウクライナ停戦の行方は「最初の2分3分4分または5分でわかるだろう。良い会談になるか悪い会談になるかすぐにわかる」（トランプ大統領）トランプ氏は16日の会談を土台作りの場と位置付け、会談が順調に進めば、ゼレンスキー氏を交えた2回目の会談