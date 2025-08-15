¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾È±Ñ¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Ö°¦Ì¼8ºÐ¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÁ¥Äà¤ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¹¡×¤È8ºÐ¤Î¼¡½÷¤È°ì½ï¤ËÁ¥Äà¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¾È±Ñ ¡Û¡Ö¼¡²ó¤Ï¥­¥¹Äà¤ê¤Ë¹Ô¤­¤¿¤¤¡ª¡×8ºÐ¤Î¼¡½÷¤¬ÅìµþÏÑ¤ÇÁ¥Äà¤ê¥Ç¥Ó¥å¡¼Í½ÁÛ³°¤Îµû¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²Æ¤Î»×¤¤½Ð¾È±Ñ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼¡½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÁ¥Äà¤ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥¢¥¸Äà¤ê¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ¾È±Ñ¤µ¤ó¤Ï°ÊÁ°¤Ë¥Ï¥¼Äà¤ê¤ò