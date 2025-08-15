中日の中田翔内野手（３６）が１５日、バンテリンドームで会見し、今シーズン限りでの現役引退を表明した。２カ月前に引退を決断したという中田は、母・香織さんや家族にはいつ伝えたのか問われると、「１カ月前くらいに母親と家族には伝えました」と説明した。「やっぱり僕以上に悲しんでくれた」と言うと上を向き、瞳はそれまでより潤んでいるように見えた。「こういう終わり方は悔しいというか、そういう話はしました」とや