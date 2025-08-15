ano名義で音楽活動を行い、タレント、モデル、俳優として幅広く活動を行っているあのちゃんが自身のXを更新。公園で撮ったオフショットを披露した。 【写真】公園の遊具に座ってアコギを抱えて佇むあのちゃん ■メッセージ性の強い「ハッピーラッキーチャッピー」の歌詞を引用 本投稿は、「会いたいとか助けてとかあなたに言えたなら魔法だっていらないよ」と、アニメ『タコピーの原罪』のOPテ