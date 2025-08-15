映画監督で脚本家の内田英治が自身のSNSで、佐久間大介（Snow Man）、森田望智、渡瀬結美との記念ショットを公開した。 【写真】内田英治監督、佐久間大介、森田望智、渡瀬結美の記念ショット／佐久間大介＆渋谷龍太の2ショット 他【動画】映画『ナイトフラワー』特報 ■佐久間大介が『マッチング』に続き、内田英治監督作『ナイトフラワー』に出演 佐久間は、北川景子が主演する映画『ナイトフラワー』（11