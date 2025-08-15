中日の中田翔内野手（３６）が１５日、バンテリンドームで会見し、今シーズン限りでの現役引退を表明した。中田は引退の要因になった腰痛について「情けないことに回復せず、ひどくなっていく一方だった」と話した。プロ１８年間で悔いがあるかと問われると「最後、拾っていただいた中日に貢献できなかった。ファンのみなさんに申し訳ない気持ちでいっぱい」と話した。その上で「これから野球がなくなると考えると、不安もある