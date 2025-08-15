明日16日(土)と明後日17日(日)は東日本・西日本を中心に晴れますが、天気の急変に注意してください。来週は猛暑が続く予想です。お盆明けは、暑さに慣れていた体が元に戻ってしまっていたり、疲れがたまっていたりするため、特に熱中症に注意が必要です。お盆休み最終盤の天気急な雷雨に注意お盆休み最終盤の明日16日(土)と明後日17日(日)は、東日本・西日本を中心に晴れますが、天気の急変に注意が必要です。【北日本】明日16日