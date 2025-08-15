15日（金）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のサントリーサンバーズ大阪は、日々の挑戦を投稿する「やってみなはれアクション」を開始したことをクラブ公式サイトで発表した。 日々の「挑戦」を「#やってみなはれアクション」をつけてSNSへ投稿することで参加できるこのイベント。投稿された「挑戦」は、サントリーやサントリースポーツの公式SNS・試合会場・イベントなどで紹介