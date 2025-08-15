◇第107回全国高校野球選手権第10日2回戦西日本短大付―聖隷クリストファー（2025年8月15日甲子園）1992年以来、33年ぶり2度目の優勝を狙う西日本短大付（福岡）の応援戦から新応援歌「にしたんファイター」が乗り響いた。1―0と1点をリードする4回2死二塁。8番・小川耕平（3年）は新応援歌に乗って、左前打したが、2走・山下航輝（3年）は相手好返球で本塁でタッチアウト。追加点はならなかったが、チームを強力に後